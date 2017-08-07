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Emre Mor transferinde rakamlar belli oldu!

Kariyerini Borussia Dortmund'da sürdüren ve Inter ile prensipte anlaşan milli futbolcu Emre Mor'un, Çizme ekibine transferinin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 16:39
Emre Mor transferinde rakamlar belli oldu!

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Borussia Dortmund'dan ayrılması beklenen ve ismi son günlerde Roma ve Fiorentina ile de anılan Emre Mor için kiralama + satın alma opsiyonlu bir sözleşme hazırlandı.

İKİ YILLIK KİRALAMA + 15 MİLYON EURO

Emre Mor transferinin 48 saat içerisinde açıklanacağı bildirilirken, A Milli futbolcunun Inter'de iki sezon boyunca kiralık oynamasını kabul eden Borussia Dortmund satın alma opsiyonunu da 15 milyon euro olarak belirledi.

Çizme basını daha önce Inter'in Emre Mor'un transferi için Dortmund'a 10 milyon euro + bonuslar şeklinde bir ödeme yapılacağını duyurmuştu ancak pazarlıkların bu kez satın alma opsiyonlu kiralama opsiyonu üzerinde yürüdüğü kaydedildi.

20 yaşındaki oyuncunun menajeri Muzzi Özcan, milli futbolcunun Inter'le anlaştığı yönünde basında çıkan haberleri doğrulayarak kısa süre içinde resmi imzaların atılacağını söylemişti. 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 16:39
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