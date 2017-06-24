Emre Mor resmen açıkladı: Önümüzdeki sezon...

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan milli yıldız Emre Mor, geleceği konusunda açıklamalarda bulundu.

Dortmund forması giyen genç oyuncu, şu anda Sarı-Lacivertliler de dahil olmak üzere hiçbir Türk takımında oynama gibi bir niyetinin olmadığını söyledi.

Emre Mor, “Gelecek sezon Dortmund’da forma giymek istiyorum. Kariyerimde uzun bir süre burada devam etmeliyim. Çünkü Dortmund’da mutluyum” ifadelerini kullandı.

Son olarak milli oyuncunun İspanyol ekibi Sociedad’a kiralanacağı iddia edilmişti.