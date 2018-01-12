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Emre Mor izin istedi!

Fatih Terim'in "Sürpriz bir isim gelebilir" dediği kişinin Emre Mor olduğu bildirildi.

12 Ocak 2018 Cuma 10:04
Emre Mor izin istedi!

20 yaşındaki yıldız futbolcu Sarı-Kırmızılı formaya sıcak bakıyor.

Sol bek arayışlarını sürdüren G.Saray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in kanatlarda oynayabilecek bir futbolcuyu da istediği biliniyordu. Terim, imza töreni sırasında açıkladığı, "Sol öne de bir isim bakabiliriz" sözünün ardından, önceki gün GS TV'ye verdiği röportajda, "Transferde sürpriz bir isim getirebiliriz" demişti. Bu ismin ilk kez Fatih Terim tarafından A Milli Takım'a davet edilen Emre Mor olduğu bildirildi. 20 yaşındaki yıldız futbolcunun Sarı-Kırmızılı formaya sıcak baktığı, bu nedenle kulübü Celta Vigo'dan izin istediği öğrenildi.

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK

Cim-Bom'un Emre'yi sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlerde bulunduğu ve ilk görüşmelerin olumlu geçtiği iddia edilmişti. Bu iddiaların doğru olduğu kulübe yakın kaynaklar tarafından da teyit edildi. Celta Vigo'ya sezon başında 13 milyon euro karşılığında katılan Emre'nin, 2022 yılına kadar kontratı bulunuyor.

İspanya'da istediği kadar süre bulamayan yıldız futbolcunun sezon sonunda geri dönme koşuluyla kiralanmasına kendi kulübü de sıcak bakıyor. Emre Mor'un gelmesini Sarı-Kırmızılı taraftarlar da dört gözle bekliyor.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 10:04
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