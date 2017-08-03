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Emre Mor İtalya yolcusu!

Roma Sportif Direktörü Monchi, Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Emre Mor hakkında açıklama yaptı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 18:53
Emre Mor İtalya yolcusu!

Düzenlediği basın toplantısında Emre Mor'un transfer edileceği yönündeki iddialar hakkında konuşan Monchi, "Bugün Emre Mor, dün Rodrigo Caio'ydu. İsim isim açıklamak istemiyorum çünkü olasılıkları aramak işimin bir parçası. Bahsedilen tüm isimler Roma'nın hedefinde olan ilginç futbolcular. Dikkatimizi korumak önemli" ifadesini kullandı.
 
Dün İtalyan basınında yer alan haberde, Roma'nın Emre Mor için Borussia Dortmund'a 20 milyon euroluk bir teklif sunacağı iddia edilmişti.

MENAJERİ DE AÇIKLADI
 
Öte yandan Emre'nin Muzzi lakaplı menajeri Mustafa Özcan'ın yaptığı özel açıklamada, "Emre İtalya'ya gidecek. Roma ve Napoli ile görüştük. Şu anda hangisi olacağını biz de bilmiyoruz. Ama 2 gün içerisinde netleşecek. İki kulüpten bir tanesine transfer olacak" ifadelerini kullanmış. (Ajansspor)

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 18:53
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