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Emre Mor geliyor! ilk görüşme olumlu

Galatasaray, Emre Mor'u transfer etmek için girişimlere başladı. Celta Vigo ile yapılan ilk görüşme olumlu geçti.

08 Ocak 2018 Pazartesi 16:08
Emre Mor geliyor! ilk görüşme olumlu

İspanyol kulübü, Emre Mor'un uygun şartların oluşması halinde kiralanmasına sıcak bakıyor. Genç futbolcu ile de temasa geçen sarı kırmızılı kulüp, öncelikle Emre'yi yıl sonuna kadar kiralayıp daha sonra sezon bitiminde yeniden masaya oturmayı planlıyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği oyunculardan olan genç yıldız, anlaşma sağlanması halinde Antalya kampına katılabilir.

Dortmund'dan Celta Vigo'ya bu sezon transfer olan Emre, 11 La Liga, 3 de İspanya Kupası olmak üzere toplam 14 karşılaşmada forma giyip 1 gol kaydetti.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 16:08
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