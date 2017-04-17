Emre Kınay’dan YSK Başkanı’na küstah sözler

Gayrı milli cenahın referandum hazımsızlığı sürüyor. Son olarak sonuçları sindiremeyen oyuncu bozuntusu Emre Kınay YSK Başkanı Sadi Güven’e saldırdı.
Oyuncu bozuntusu sosyal medya hesabından haddini aşarak şu ifadeleri kullandı:
Gayrı milli cenahın referandum hazımsızlığı sürüyor. Son olarak sonuçları sindiremeyen oyuncu bozuntusu Emre Kınay YSK Başkanı Sadi Güven’e saldırdı.
Oyuncu bozuntusu sosyal medya hesabından haddini aşarak şu ifadeleri kullandı:
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