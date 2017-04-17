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Emre Kınay’dan YSK Başkanı’na küstah sözler

Referandum sonuçlarını sindiremeyen oyuncu bozuntusu Emre Kınay, haddini aşarak YSK Başkanı Sadi Güven’e saldırdı.

Emre Kınay’dan YSK Başkanı’na küstah sözler
Eklenme: 17 Nisan 2017, 14:25

Gayrı milli cenahın referandum hazımsızlığı sürüyor. Son olarak sonuçları sindiremeyen oyuncu bozuntusu Emre Kınay YSK Başkanı Sadi Güven’e saldırdı.

Oyuncu bozuntusu sosyal medya hesabından haddini aşarak şu ifadeleri kullandı:

 

 
Etiketleremre kınayyskreferandum sonucu
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