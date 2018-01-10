Emre geri dönüyor!

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’nin, eski futbolcusuEmre Belözoğlu’nu transfer etmek için Medipol Başakşehir ile iletişime geçtiği iddia edildi.

Habertürk Gazetesi’nin haberine göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın isteği üzerine Emre Belözoğlu konusu yeniden masaya yatırıldı.Asbaşkan Ali Yıldırım’ın, tecrübeli futbolcu ile Antalya’da gerçekleştirdiği görüşme sonrasında el sıkıştığı öğrenildi.Sarı-lacivertli yetkililer, Başakşehir cephesiyle görüşmelerini sürdürüyor. Turuncu-lacivertli yöneticiler bu transfere ilk görüşmede sıcak yaklaşmasa da kapıyı kapatmış değiller.

Kaynak Yeniçağ: Fenerbahçe Emre Belözoğlu için harekete geçti