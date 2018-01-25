Emre Çolak'tan flaş kovulma açıklaması

Deportivo La Coruna'da forma giyen Emre Çolak, geçtiğimiz günlerde Cristobal tarafından idmandan kovularak kadro dışı bırakılmıştı. Çolak çalışmalarına U20 takımı ile yaptığı idmanla devam ediyor. Genç futbolcu sosyal medyadan antrenmanda Hocasıyla yaşadığı soruna açıklık getirdi.



Deportivo TD Cristobal Parralo, Emre Çolak'ı "Bir problemin mi var? Eğer antrenman yapmak istemiyorsan, soyunma odasına git" diyerek idmandan kovmuştu.



Çolak Instagram hesabından, "Yaptığımız idmanda sadece dil probleminden dolayı idmanı anlamayıp o an kendime kızıp topa vurdum. Bu kimseye karşı bir tepki değildi. Tamamen kendime olan kızgınlığımdan dolayı yaptığım bir hareketti." açıklamasını yaptı.