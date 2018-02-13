Emre Çolak'lı Seedorf'lu Deportivo'ya bir şok daha!
İspanya La Liga'da Milli futbolcumuz Emre Çolak'ın forma giydiği Deportivo kendi seyircisi önünde Real Betis'i ağırladı. Seedorf'un öğrencileri sahadan 1-0 yenik ayrıldı.13 Şubat 2018 Salı 01:04
YENİAKİT.COM.TR - İspanya La Liga'da 23.haftanın kapanış maçında Deportivo Real Betis'i konuk etti. Milli futbolcu Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo sahadan 1-0 yenik ayrıldı.Deportivo 23.hafta sonunda 17 puanla 19.sırada yer alırken deplasman ekibi Real Betis 33 puanla 8.sırada yer aldı.Milli futbolcu Emre Çolak bu karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.
KAYNAK:YENİAKİT
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