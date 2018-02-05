Emre Çolak'lı Deportivo'nun yeni çalıştırıcısı belli oldu! Eski Milan'lı dünyaca ünlü...

Deportivo'da yeni teknik direktör belli oldu. İspanyol basının iddiasına göre Cristobal'dan boşalan teknik adamlık görevine Hollandalı efsane futbolcu Clarence Seedorf getirildi.



Teknik direktörlük kariyerine Milan'da başlayan ancak buradaki kariyeri kısa süren Seedorf son olarak Çin takımı Shenzhen FC'yi çalıştırıyordu.



Deportivo'nun Hollandalı çalıştırıcı ile son görüşmeler yapıldı ve anlaşmanın resmen açıklandı.