Emre Çolak'lı Deportivo'nun yeni çalıştırıcısı belli oldu! Eski Milan'lı dünyaca ünlü...
Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo'nun yeni teknik direktörü Clarence Seedorf oldu.Hollandalı teknik adam son olarak Çin ekibi Shenzhen FC'yi çalıştırıyordu.05 Şubat 2018 Pazartesi 14:19
Deportivo'da yeni teknik direktör belli oldu. İspanyol basının iddiasına göre Cristobal'dan boşalan teknik adamlık görevine Hollandalı efsane futbolcu Clarence Seedorf getirildi.
Teknik direktörlük kariyerine Milan'da başlayan ancak buradaki kariyeri kısa süren Seedorf son olarak Çin takımı Shenzhen FC'yi çalıştırıyordu.
Deportivo'nun Hollandalı çalıştırıcı ile son görüşmeler yapıldı ve anlaşmanın resmen açıklandı.
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