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Emre Çolak sorunu! Kovuldu!

İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo La Coruna'da forma giyen Emre Çolak, büyük bir şok yaşadı.

23 Ocak 2018 Salı 21:29
Emre Çolak sorunu! Kovuldu!

Geçen sezon Deportivo formasıyla iyi bir sezon geçiren ancak bu sezon beklentilerin altında kalan Emre Çolak, antrenmanda neye uğradığını şaşırdı

Deportivo teknik direktörü Cristobal Parralo, Emre'nin antrenmandaki davranışlarını ve performansına tepki gösterdi.

İspanyol teknik adam Emre'ye, "Bir problemin mi var? Eğer antrenman yapmak istemiyorsan, soyunma odasına git" diyerek idmandan kovdu.

Daha sonra 26 yaşındaki Emre de soyunma odasının yolunu tuttu.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 21:29
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  • HalitHalit42 dk önce
    Şımarmanın bedeli budur akıllı ol emre hırs yap çalış göysümüzü kabart inşaallah sana güveniyruz türk milletini gururlandığını hissettir inşaallah .
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