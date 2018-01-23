Emre Çolak sorunu! Kovuldu!
İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo La Coruna'da forma giyen Emre Çolak, büyük bir şok yaşadı.23 Ocak 2018 Salı 21:29
Geçen sezon Deportivo formasıyla iyi bir sezon geçiren ancak bu sezon beklentilerin altında kalan Emre Çolak, antrenmanda neye uğradığını şaşırdı
Deportivo teknik direktörü Cristobal Parralo, Emre'nin antrenmandaki davranışlarını ve performansına tepki gösterdi.
İspanyol teknik adam Emre'ye, "Bir problemin mi var? Eğer antrenman yapmak istemiyorsan, soyunma odasına git" diyerek idmandan kovdu.
Daha sonra 26 yaşındaki Emre de soyunma odasının yolunu tuttu.