Emre Çolak sorunu! Kovuldu!

Geçen sezon Deportivo formasıyla iyi bir sezon geçiren ancak bu sezon beklentilerin altında kalan Emre Çolak, antrenmanda neye uğradığını şaşırdı



Deportivo teknik direktörü Cristobal Parralo, Emre'nin antrenmandaki davranışlarını ve performansına tepki gösterdi.



İspanyol teknik adam Emre'ye, "Bir problemin mi var? Eğer antrenman yapmak istemiyorsan, soyunma odasına git" diyerek idmandan kovdu.



Daha sonra 26 yaşındaki Emre de soyunma odasının yolunu tuttu.