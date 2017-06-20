Emre Çolak için 10 milyon euro

Deportivo'da geçtiğimiz sezon yılın en iyi oyuncusu seçilen Emre Çolak'ın geleceğindeki belirsizlik sürerken, İspanyol basınından yeni bir haber geldi. Cadena Ser radyosunun haberinde, son dönemde ismi Sevilla ve Valencia ile anılan Emre için Deportivo kulübüne resmi bir teklifin olmadığı belirtildi.

Emre Çolak'ın menajeri Ahmet Bulut'un, oyuncusunu birçok La Liga takımına önerdiği, ancak henüz olumlu bir geri dönüş olmadığı kaydedildi. Deportivo'nun, serbest kalma bedeli 20 milyon euro olan Emre Çolak için 10 milyon euroluk bir teklif beklediği ve bunun altındaki teklifleri reddetme kararı verdiği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'dan bedelsiz olarak Deportivo'nun yolunu tutan 26 yaşındaki oyuncu, 36 maçta 3 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.