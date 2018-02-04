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Emre çıldırdı! 'Kırmızıyı bilerek gördü'

Başakşehir'in Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maçın son dakikalarında kırmızı kart gören Emre Belözoğlu için Ahmet Çakar'dan müthiş bir iddia geldi.

04 Şubat 2018 Pazar 18:47
Emre çıldırdı! 'Kırmızıyı bilerek gördü'

Süper Lig'in 20. haftasında Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçın son dakikalarında kırmızı kart çıktı.

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Atiker Konyaspor'un kazandığı serbest vuruşun ardından Emre Belözoğlu, hakem Halis Özkahya'ya itirazlarda bulundu. İtirazı nedeniyle sarı kart gören Emre Belözoğlu, tepkilerine devam edince ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Sinirli bir şekilde oyundan çıkan Emre Belözoğlu bu kırmızı kartın ardından gelecek hafta Fenerbahçe maçında oynama şansını kaybetti.

AHMET ÇAKAR'IN EMRE BELÖZOĞLU İDDİASI

Maçın ardından eski hakem Ahmet Çakar, Emre Belözoğlu ile ilgili olarak konuşulacak bir iddianın ardından imza attı. Ahmet Çakar, "Ortada hiçbir şey yokken, Emre Belözoğlu kendini attırmak için hakeme adeta davetiye çıkardı!" dedi.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 18:47
  1. Atiker Konyaspor

YORUM YAZ

  • ABDULCABBAR ABDULCABBAR 2 sa önce
    MİLLİ TAKIM KAMPINDA SİLAH ÇEKEN...........EMRE GİBİ FB MAÇI İÇİN KART GÖREN BUNLAR ,DEĞER VERENLER İNNASILSPOR ,KAREKTER ANLAYIŞI VAR???
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