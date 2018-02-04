Emre çıldırdı! 'Kırmızıyı bilerek gördü'

Süper Lig'in 20. haftasında Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçın son dakikalarında kırmızı kart çıktı.

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Atiker Konyaspor'un kazandığı serbest vuruşun ardından Emre Belözoğlu, hakem Halis Özkahya'ya itirazlarda bulundu. İtirazı nedeniyle sarı kart gören Emre Belözoğlu, tepkilerine devam edince ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Sinirli bir şekilde oyundan çıkan Emre Belözoğlu bu kırmızı kartın ardından gelecek hafta Fenerbahçe maçında oynama şansını kaybetti.

AHMET ÇAKAR'IN EMRE BELÖZOĞLU İDDİASI

Maçın ardından eski hakem Ahmet Çakar, Emre Belözoğlu ile ilgili olarak konuşulacak bir iddianın ardından imza attı. Ahmet Çakar, "Ortada hiçbir şey yokken, Emre Belözoğlu kendini attırmak için hakeme adeta davetiye çıkardı!" dedi.