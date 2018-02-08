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Emre Can'dan çarpıcı Cenk Tosun açıklaması

Liverpool'un yıldız futbolcusu Emre Can flaş açıklamalarda bulundu.

08 Şubat 2018 Perşembe 14:31
Emre Can'dan çarpıcı Cenk Tosun açıklaması

Almanya'da Bungesliga'nın çok güçlü olduğunu ifade eden Emre Can, Premier Lig'in dünyüdaki en büyük lig olduğunu dile getirdi. Bayer Leverkusen'den Liverpool'a transfer olması ile ilgili konuşan Emre, "Benim için kolay atılan bir adım değildi. Ama birkaç ay sonra iyi adapte oldum ve şuanda Liverpool gibi büyük bir kulüpte oynamaya başladım. Tabii ki çok gurur duyuyorum ve son birkaç yılda iyi şeyler yaptığımı düşünüyorum. İleriye dönük iyi adımlar attım" dedi.

"TÜRKİYE'DEN TRANSFER TEKLİFİ ALMADIM"

Türkiye'de herhengi bir kulüple transfer görüşmesi yapmadığını ifade eden Emre Can, "Süper Ligi takip ediyorum. Türkiye'de yaşayan bir çok aile ferdim ve arkadaşım var. Ayrıca annem ve babam da Türk. O yüzden Süper Ligi takip ediyorum, oldukça ilgi çekici. Ayrıca Galatasaray'dan Koray Günter en iyi tanıdığım kişi" diye konuştu.

"BAYERN MUNIH-BEŞİKTAŞ MÜCADELESİ ENTERESAN BİR MAÇ OLACAK"

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda oynanacak Bayern Münih-Beşiktaş mücadelesi hakkında konuşan Emre Can şu ifadeleri kullandı: "Kesinlikle Beşiktaş için oldukça zorlu bir oyun olacak. Ama endişelenmelerine gerek yok çünkü Beşiktaş çok güçlü bir takım. Enteresan bir maç olacak."

"LİVERPOOL İÇİN OYNAMAYA ODAKLANDIM"

Emre Can, Juventus transferi için ise "Şu anda bilmiyorum gerçekten. Şimdilik sadece Liverpool için oynamaya odaklandım" dedi.  

"KENDİMİ TÜRKİYE'YE ÇOK YAKIN HİSSEDİYORUM"

Daha önce yaptığı 'Alman olduğum kadar Türküm' açıklaması ile ilgili konuşan Emre Can, "Kendimi Türkiye'ye çok yakın hissediyorum. Bence Türkiye'den çok şey taşıyorum; dış görünüşüm gibi. Dediğim gibi Türkiye'den ailem ve arkadaşlarım var ve onları ziyaret etmeye gidiyorum. Kültür olarak da çok şey taşıyorum" diye konuştu.

"CENK TOSUN'UN HARİKA İŞLER YAPACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Nike'ın lansmanına katılan Emre Can, Beşiktaş'tan İngiliz ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun ile mesajlaştığını belirterek, "İngiltere'de harika işler yapacağını düşünüyorum. Kendisi Türkiye'de de harikaydı. Burası için de aynısı geçerli olacak" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 14:31
  1. Emre Can
  2. Liverpool
  3. Cenk Tosun
  4. Everton

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