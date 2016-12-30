Emre Belözoğlu'ndan transfer potu

Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Burak Yılmaz'ın katıldığı televizyon programı eğlenceli anlara sahne oldu. Emre Belözoğlu'nun hakkında Çin'e transfer olacak iddiaları çıkan Arda Turan'la ilgili sözlerini Burak Yılmaz "Pot kırdı" diye değerlendirdi.



Rıdvan Dilmen'in, "Emre kaç yıl daha oynar?" sorusuna Burak Yılmaz, "Şimdi Premier Lig hedefimiz var." dedi. Ancak o esnada Emre Belözoğlu, hakkında Çin'e transfer olacak haberleri çıkan Arda'yı da işin içine katarak, "Bu iki arkadaşımız beni Çin'e götürecekler" dedi. Rıdvan Dilmen'in, "İki arkadaşımız derken" hatırlatması üzerine de Emre Belözoğlu, "Pardon" dedi. Burak Yılmaz ise "Pot kırdı" ifadelerini kullandı.



Emre Belözoğlu, "Bir sene daha oynamak istiyorum. Özellikle bir hedef koymadım. Sene sonunda da Allah sakatlık vermezse bir yıl daha oynama niyetim var. Ama 2-3 sene değil de, her sezon sonunda ailemle oturup düşünürüm. Bu sene sonunda bir yıl daha rahatlıkla oynarım." diye konuştu.





