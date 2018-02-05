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Emre Belözoğlu şimdi yandı!

Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçın son dakikalarında hakeme tepki gösteren Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü. Kartı yorumlayan Mehmet Demirkol, "Caner'e verilen 6 maç ceza durumu olabilir. Özür dileyen Caner 6 maç alıyorsa, Emre'nin de benzer bir ceza alması gerekiyor" dedi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 12:46
Emre Belözoğlu şimdi yandı!

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Atiker Konyaspor'un kazandığı serbest vuruşun ardından Emre Belözoğlu, hakem Halis Özkahya'ya itirazlarda bulundu. İtirazı nedeniyle sarı kart gören Emre Belözoğlu, tepkilerine devam edince ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Sinirli bir şekilde oyundan çıkan Emre Belözoğlu bu kırmızı kartın ardından gelecek hafta Fenerbahçe maçında oynama şansını kaybetti.

EMRE BELÖZOĞLU KAÇ MAÇ CEZA ALACAK?

Emre'nin kırmızı kartını yorumlayan Mehmet Demirkol, "Emre Belözoğlu'nun kırmızı kartında, görüntülere yansıyan bir küfür varsa, Caner'e verilen 6 maç ceza durumu olabilir. Özür dileyen Caner 6 maç alıyorsa, benzer bir ceza alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

AHMET ÇAKAR'IN EMRE BELÖZOĞLU İDDİASI

Maçın ardından eski hakem Ahmet Çakar, Emre Belözoğlu ile ilgili olarak konuşulacak bir iddianın ardından imza attı. Ahmet Çakar, "Ortada hiçbir şey yokken, Emre Belözoğlu kendini attırmak için hakeme adeta davetiye çıkardı!" dedi.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 12:46
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