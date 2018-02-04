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Emre Belözoğlu gönülleri fethetti!

Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu, Konyaspor maçına Mehmetçik'e destek olmak için Türk Hava Kuvvetleri personelinin taktığı kol bandıyla çıktı.

04 Şubat 2018 Pazar 16:23
Emre Belözoğlu gönülleri fethetti!

Süper Lig'in 20. haftasında Atiker Konyaspor deplasmanına çıkan Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu Afrin'de savaşan askerlerimize güzel bir jest yaptı.

Belözoğlu, maça klasikleşen kaptan pazubendi yerine Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele eden Türk Hava Kuvvetleri personelinin kollarına taktığı bant ile çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan bu jest kısa sürede büyük beğeni topladı.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 16:23
  1. Emre Belözoğlu

YORUM YAZ

  • HarunHarun1 sa önce
    HellalOlsun SanaEmre
  • HalitHalit2 sa önce
    Helâl olsun sana emre.
  • HalitHalit2 sa önce
    Helâl olsun sana emre.
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