Emre Belözoğlu gönülleri fethetti!

Süper Lig'in 20. haftasında Atiker Konyaspor deplasmanına çıkan Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu Afrin'de savaşan askerlerimize güzel bir jest yaptı.

Belözoğlu, maça klasikleşen kaptan pazubendi yerine Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele eden Türk Hava Kuvvetleri personelinin kollarına taktığı bant ile çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan bu jest kısa sürede büyük beğeni topladı.