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Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'ye gitmek isterim

Aykut Kocaman'ın 4 yıl aradan sonra takımın başına geçmesiyle ismi yeniden Fenerbahçe ile anılmaya başlanan Emre Belözoğlu ile ilgili iddialar alevlendi.

09 Temmuz 2017 Pazar 13:22
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'ye gitmek isterim

Sarı-lacivertlilerin, eski kaptanını alabilmek için girişimde bulunduğu konuşulurken, konuyla ilgili soruları yanıtlayan Emre, kendisine direkt bir teklifin ulaşmadığını söyledi. Sabah'ın haberine göre; 2 sezondur formasını giydiği Medipol Başakşehir'de mutlu olduğunu söyleyen 36 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"İKİ KULÜP OTURUP ANLAŞIRSA"

"Son dönemde Fenerbahçe ile ilgili bana çok fazla soru geliyor. Ancak benim bildiğim kadarıyla şu anda bir transfer durumu söz konusu değil. Bana gelen bir teklif de yok. Ben Başakşehir'in futbolcusuyum. Bu kulübün de geleceğe dair çok ciddi planları var. Çok önemli transferler yapılıyor. Onları yüzüstü bırakıp gitmem doğru olmaz. Ancak iki kulüp yönetimi oturur, anlaşır ve son sözü bana bırakırsa, tabii ki gitmek isterim."

 

"GÜMÜŞDAĞ'IN İZNİ GEREK"

"Ben Fenerbahçeliyim. Bunu her yerde söylüyorum. Futbolu Fenerbahçe'de bırakmak benim için büyük mutluluk olur. Ancak bu transferin gerçekleşmesi için önce Allah'ın sonra da Göksel Gümüşdağ'ın izni olması gerekir. Tekrar söylüyorum, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak bir sezon öncesi kulübümü yüzüstü bırakmak bana yakışmaz."

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 13:22
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  2. fenerbahçe
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