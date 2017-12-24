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Emre Belözoğlu çılgına döndü! Taraftarla...

Kasımpaşa - Medipol Başakşehir maçında ev sahibi ekibin taraftarları Emre Belözoğlu'nu protesto etti.

24 Aralık 2017 Pazar 19:30
Emre Belözoğlu çılgına döndü! Taraftarla...

Medipol Başakşehir, Süper Lig 17. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Maçın henüz ilk dakikalarında Visca ile 1-0 öne geçen Başakşehir, ilk yarının sonlarına doğru Veysel Sarı'nın kafa golüne engel olamadı. Öte yandan maçta ikinci yarı devam ederken Kasımpaşa taraftarları Emre Belözoğlu'na büyük tepki gösterdi.

EMRE BELÖZOĞLU'NA PROTESTO!

Kasımpaşa ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçın ikinci yarısında Kasımpaşa taraftarları, Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu'na büyük tepki gösterdi. Bir pozisyonun ardından top Emre'nin ayağına geldiği her anda taraftarlar yoğun bir şekilde ıslık ve yuhalama sesleriyle tecrübeli futbolcuyu protesto etti.

OYUNDAN ALININCA TARAFTARLA TARTIŞTI

Emre Belözoğlu 76. dakikada oyundan aldı ve yerini Tunay Torun'a bıraktı. Kulübeye gelince çok sinirli olan tecrübeli futbolcu, Kasımpaşa taraftarlarıyla tartıştı. Emre bu sırada elindeki su şişesini tam tribüne fırlatacakken teknik heyet araya girdi ve yıldız futbolcuyu sakinleştirdi.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 19:30
  1. Medipol Başakşehir
  2. Süper Lig
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