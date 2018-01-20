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Emre Akbaba resmen açıkladı!

Aytemiz Alanyaspor forması giyen Emre Akbaba, Kasımpaşa’ya 3-2 kaybettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 10:03
Emre Akbaba resmen açıkladı!

Aytemiz Alanyaspor forması giyen Emre Akbaba, Kasımpaşa’ya 3-2 kaybettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı. Akbaba transfer olup olmayacağı konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

“İstediğimiz oyunu yansıtamadık”

İlk olarak karşılaşmayı değerlendiren Akbaba, ”Bugün istediğimiz oyunu yansıtamadık. Duran toplardan yediğimiz gollerle mağlup olduk. Üzgünüz” dedi.

“Gelen bir transfer teklifi yok”

Öte yandan adı Galatasaray ile sıkça anılan Emre Akbaba, “Şu an bir transfer teklifi yok. Takımın mücadelesi için buradayım” ifadelerini kullandı. (Ajansspor)

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 10:03
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