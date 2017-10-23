Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Emrah Serbes'e kötü haber...

Emrah Serbes'in teslim olmadan önce bir süre tedavi gördüğü hastane kayıtları soruşturma dosyasına girdi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 13:36
Emrah Serbes'e kötü haber...

Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi tarafından gönderilen kayıtlara göre Serbes hastaneye 23 Eylül saat 06.15'te geldi ve yapılan muayeneye göre 1.025 promil Alkollüydü. 27 Eylül'de de taburcu oldu. Kayıtlara göre son iki yılda 4 kez alkol tedavisi görmüş... 5 günlük en son tedaviyi ise kazadan yaklaşık bir ay önce 2 Ağustos 2017'de olmuş.

Dört kez alkol tedavisi görmüş

İzmir-Aydın otoyolunda 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazadan sonra (Emrah Serbes'in de içinde bulunduğu)kazaya sebep olan aracı kullandığını söyleyen Kenan Doğru tutuklanmıştı. Ancak yaklaşık bir hafta sonra yazar Emrah Serbes kaza sırasında aracı kendisinin kullandığını itiraf ederek teslim olmuş ve ardından da tutuklanmıştı. Serbes ifadesinde bu süre içerisinde İstanbul'da özel bir hastanede psikolojik tedavi gördüğünü anlatmıştı. Savcılık da o hastaneden Serbes'in tedavi kayıtlarını istedi. Kayıtlara göre Serbes 21 Aralık 2015 ile kazadan bir gün sonrası olan 23 Eylül 2017'ye kadar 5 kez bu hastanede tedavi görmüş. Bunların dördünde de 'Alkol kötüye kullanımı' sebebiyle yatarak tedavi olmuş. Serbes kazadan bir gün sonra ise hastanede 'Akut Stres Bozukluğu' teşhisiyle tedaviye alınmış...

Geldiğinde alkollüydü...

Kayıtlara göre Serbes hastaneye ambulansla getirildi. Hastaneye geldiğinde 'Nefes almakta zorlanıyorum, gözümün önünden gitmiyor, kalbim yerinden fırlayacak gibi oluyor, ellerim titriyor, hiçbir şey tutamıyorum. Kazada ölenler oldu, yaralılar var' şeklinde sözler söylüyordu. Kayıtlardaki muayene bulgularına göre Serbes tedirgin, ağlamaklı ve üzüntülüydü. Sol boyun bölgesinde 10 boyunda bir sıyrık, sol diz altında 3 cm sıyrık, sağ kol dirsek üstünde de 10-13 cm boyunda bir kesik vardı. Alkolmetre ile yapılan ölçümde deSerbes'in 1.025 promil alkollü olduğu belirlendi...

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 13:36
  1. Emrah Serbes
  2. Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi
  3. AKUT
  4. Aydın
  5. Alkol
  6. İzmir
  7. Hastane
  8. İstanbul

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YÖK'e YKS için 4 talimat
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YÖK'e YKS..
    2. İlçede hayat 15 dakikada felç oldu
    3. Trabzonsporlu eski futbolcuya silahlı..
    4. Mahkum sayısı kapasiteyi aştı
    5. Hakan Şükür, skandal koreografiyi..
    6. Ziraat Bankası o ülkedeki bankanın..
    7. Kebapçıya sert tepki: Senin hala..
    8. İngiltere'de skandal program
    9. Suriye'den flaş NATO açıklaması
    10. Budistler sokağa döküldü:..
    11. İyi bir doktor nasıl anlaşılır?
    12. ‘Bizim yol haritamız olamaz’ dedi ve…..
    13. 1 yıl içinde üçüncü kez hırsız girdi
    14. Drone yolcu uçağına çarptı! Faciadan..
    15. Haşdi Şabi'den ABD'ye rest
    16. Gülen’in kitaplarını oyuna şifrelemişler
    17. Deyrizor’a hava saldırısı: 30 ölü
    18. Hawking'in doktora tezi erişime..
    19. Yakalanan PKK'lı terörist: Kandil'e..
    20. Pos tefeciliğine darbe
    MİT’te beklenmedik değişiklik: Görevden ayrıldı
    MİT’te beklenmedik değişiklik: Görevden ayrıldı
    Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi
    Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi
    Fatih Portakal ters köşeye yattı
    Fatih Portakal ters köşeye yattı
    ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün
    ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün
    Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı
    Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.10.2017
    Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha
    Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha
    Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…
    Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…