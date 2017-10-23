Emrah Serbes'e kötü haber...

Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi tarafından gönderilen kayıtlara göre Serbes hastaneye 23 Eylül saat 06.15'te geldi ve yapılan muayeneye göre 1.025 promil Alkollüydü. 27 Eylül'de de taburcu oldu. Kayıtlara göre son iki yılda 4 kez alkol tedavisi görmüş... 5 günlük en son tedaviyi ise kazadan yaklaşık bir ay önce 2 Ağustos 2017'de olmuş.

Dört kez alkol tedavisi görmüş

İzmir-Aydın otoyolunda 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazadan sonra (Emrah Serbes'in de içinde bulunduğu)kazaya sebep olan aracı kullandığını söyleyen Kenan Doğru tutuklanmıştı. Ancak yaklaşık bir hafta sonra yazar Emrah Serbes kaza sırasında aracı kendisinin kullandığını itiraf ederek teslim olmuş ve ardından da tutuklanmıştı. Serbes ifadesinde bu süre içerisinde İstanbul'da özel bir hastanede psikolojik tedavi gördüğünü anlatmıştı. Savcılık da o hastaneden Serbes'in tedavi kayıtlarını istedi. Kayıtlara göre Serbes 21 Aralık 2015 ile kazadan bir gün sonrası olan 23 Eylül 2017'ye kadar 5 kez bu hastanede tedavi görmüş. Bunların dördünde de 'Alkol kötüye kullanımı' sebebiyle yatarak tedavi olmuş. Serbes kazadan bir gün sonra ise hastanede 'Akut Stres Bozukluğu' teşhisiyle tedaviye alınmış...

Geldiğinde alkollüydü...

Kayıtlara göre Serbes hastaneye ambulansla getirildi. Hastaneye geldiğinde 'Nefes almakta zorlanıyorum, gözümün önünden gitmiyor, kalbim yerinden fırlayacak gibi oluyor, ellerim titriyor, hiçbir şey tutamıyorum. Kazada ölenler oldu, yaralılar var' şeklinde sözler söylüyordu. Kayıtlardaki muayene bulgularına göre Serbes tedirgin, ağlamaklı ve üzüntülüydü. Sol boyun bölgesinde 10 boyunda bir sıyrık, sol diz altında 3 cm sıyrık, sağ kol dirsek üstünde de 10-13 cm boyunda bir kesik vardı. Alkolmetre ile yapılan ölçümde deSerbes'in 1.025 promil alkollü olduğu belirlendi...