Emrah 4 kez alkol tedavisi görmüş

Savcının isteği üzerine Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi tarafından gönderilen kayıtlara göre, Serbes iki yılda 4 kez alkol tedavisi gördü. 5 günlük son tedavinin tarihi ise 2 Ağustos, yani kazadan 1.5 ay öncesi. Serbes’in kazadan bir gün sonra, 23 Eylül’de ise hastanede ‘Akut Stres Bozukluğu’ teşhisiyle tedaviye alındığı bildirildi.

NEFES ALMAKTA ZORLANIYORUM

Habertürk Haber Merkezi'nin edindiği bilgilere göre, Serbes’in saat 06.15’te hastaneye geldiği, 1.025 promil alkollü olduğu belirtildi. Kayıtlara göre Serbes hastaneye geldiğinde “Nefes almakta zorlanıyorum, gözümün önünden gitmiyor, kalbim yerinden fırlayacak gibi oluyor” dedi.