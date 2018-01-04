Empati işe yaradı, ofisler deneyim merkezine dönüşüyor

İlk iki deneyim merkezini İstanbul Sultanbeyli ile Ankara Dikmen’de açan şirket, toplamda 264 ofisini dönüştürerek, müşterilerinin dijital dünyaya dair tüm beklentilerine cevap verecek.

ÇEŞİT ÇEŞİT ÜRÜNLER BİR ARADA OLACAK

Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, son 15 aylık süreçte Türk Telekom’un tüm satış kanallarında entegrasyon ve geliştirme operasyonu yaptıklarını söyledi. Önal, hali hazırda Türkiye çapında yer alan 250’yi aşkın ofisin, dijitalleşme odaklı merkezlere dönüşeceğini açıkladı. Türk Telekom Müşteri Merkezi (TTMM) olarak tanımlanan bu mekânlarda; her türlü bilgi ve iletişim teknolojileri hizmetinin yanı sıra müşteri şikâyetleri de alınacak. Ayrıca fatura ödeme ve tarife değişikliği gibi hizmetlerin yanı sıra, cihaz ve aksesuar hatta televizyondan drone’a kadar çok çeşitli elektronik ürün satışı yapılacak. Ümit Önal, ekonomi müdürümüz Mehmet Canıtatlı’nın da yer aldığı bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, yapacakları yenilikleri ve müjdeli haberleri şöyle sıraladı:

-Ülke ekonomimize kalıcı katkı sağlama, hızlı büyüme ve mükemmel müşteri deneyimi hedefleriyle satış kanallarında entegrasyona devam ediyoruz.

NET SONUÇLAR ALACAĞIZ

-Eylül 2017 itibariyle 40,5 milyon abone sayısına ulaştık. Bu çok önemli bir büyüklük. Bir yandan Türkiye’yi geleceğe bağlayacak altyapı yatırımlarımıza devam ederek büyüyoruz, bir yandan da 40 milyon 500 bin abonemizin müşteri deneyimini daha da iyileştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

-Geçtiğimiz Eylül ayında mükemmel müşteri deneyimi için EMPATİ programını başlattık. Bu program kapsamında CEO’ya kadar her kademedeki Türk Telekom çalışanın hedefi mükemmel müşteri deneyimi. EMPATİ’de 2017’yi sorunları tespit ve iyileştirmelere başladığımız bir yıl olarak geçirdik. Artık daha çok teşekkür alıyoruz. 2018, iyileştirmeleri daha da geliştireceğimiz ve sonuçları daha net alacağımız bir yıl olacak.

MÜŞTERİLER KEYİFLİ VAKİT GEÇİRECEK

-Türkiye’nin farklı bölgelerinden seçtiğimiz 8 pilot ofisin TTMM’ye dönüşümünü 2018’in ilk çeyreğinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İki yıl içinde ise Türkiye genelinde dönüşümün tamamlanmış olacak.

-Grup iştirakimiz İnnova ile birlikte geliştirdiğimiz ‘akıllı mağazacılık’ konseptini TTMM’lerde uyguladık. TTMM’ler ve Türk Telekom mağazaları sadece iletişim konusundaki ihtiyaçların giderildiği, cihaz alışverişinin yapıldığı noktalar değil, müşterilerin keyifli vakit geçirecekleri birer teknoloji deneyim merkezi olacaklar.

MEMNUNİYET ESASLI HİZMET

İlk etapta toptan satış kanallarını optimize ederek Entegre Dağıtım Merkezlerini (EDM) oluşturduk. Şimdi de kendimize ait ofisleri Türk Telekom Müşteri Merkezlerine (TTMM) dönüştürüyoruz. TTMM’ler, tüm bayilik hizmetlerinin yanı sıra adeta birer tekno-market gibi faaliyet yürütecek.

Müşteri şikâyetlerinin de alınacağı TTMM’lerde fatura ödeme ve tarife değişikliği gibi hizmetlerin yanı sıra, cihaz ve aksesuar hatta televizyondan drone’a kadar çok çeşitli elektronik ürün satışı da söz konusu olacak.

5 YILLIK PLAN HAZIR

-Bir yandan Türkiye’yi geleceğe bağlayacak altyapı yatırımlarımıza devam ederek büyüyoruz, bir yandan da 40,5 milyon abonemizin müşteri deneyimini daha da iyileştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

-Özellikle sabit internet, mobil ve ödemeli TV pazarında daha hızlı büyüyeceğimiz bir döneme giriyoruz. Bunun için değişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerini daha fazla karşılayan ürün, hizmet ve içerik çeşitliliği sağlayacağız.

-Ürün ve hizmetlerimizde satış öncesi, satış anı ve satış sonrası süreçlerde kalitemizi daha da artırmak için ciddi adımlar attık. Bu konuda sürekli yeni projelerle çıtamızı hep yükseltiyor, sektörün standartlarını yukarı taşıyoruz.

Toptan satış için Türkiye çapına yayılmış 30 Entegre Dağıtım Merkezi kurduklarını söyleyen Önal, ‘’2016 başındaki marka birleşmesi sürecinde şu anda sayıları 850’ye ulaşan Türk Telekom mağazasını yenilemiştik. Yarı münhasırlık şeklinde faaliyet yürüten 1600’ün üzerinde bayimiz ve 10 bini aşkın mini bayi şeklinde faaliyet yürüten satış noktamız da toptan kanal entegrasyonunda aynı şekilde yenilendi. Şimdi de Türk Telekom’un kendisine ait ülke genelinde 250’yi aşkın noktadaki ofisinin optimizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Grup iştirakimiz İnnova ile birlikte geliştirdiğimiz ‘akıllı mağazacılık’ konseptini TTMM’lerde uyguladık. TTMM’ler ve Türk Telekom mağazaları sadece iletişim konusundaki ihtiyaçların giderildiği, cihaz alışverişinin yapıldığı noktalar değil, müşterilerin keyifli vakit geçirecekleri birer teknoloji deneyim merkezi olacaklar” dedi. Önal, bayilere yeni iş fırsatları sunduklarını da sözlerine ekledi.

TTMM’LERDE NELER OLACAK?

‘TTMMPlus’ ve ‘TTMMStandart’ olmak üzere iki farklı konseptte tasarlanan Türk Telekom Müşteri Merkezlerinde şu hizmetler öne çıkacak.

-Müşteriyle doğrudan ilişkide olan çalışanların kimlik tanımlama işlemleri parmak izi teknolojisiyle yapılacak.

-Mobil, sabit internet, sabit telefon ve TV ürünlerinin hepsi satın alınabilecek.

-Elektronik ürün (Drone, oyun konsolu vb.) satın alınabilecek.

-Başta mobil cihazlar olmak üzere her türlü cihaz ve aksesuar satışı yapılabilecek.

-Tüm ürünlere ilişkin müşteri talepleri ve şikayetleri alınabilecek ve çözümlenebilecek.

-Fatura ödenebilecek, tarife değişikliği, taahhüt dahil her türlü başvuru yapılabilecek.

-TV ürünleri ve akıllı cihazlar başta olmak üzere teknolojik ürünler deneyimlenebilecek.

-Mağaza içinde ücretsiz Wi-Fi hizmeti verilecek.

-Teknoloji danışmanlarıyla müşterilerimin cihazlarına ilişkin sorunlarına destek verilecek.