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Emniyet'ten yeni EDS uyarısı: Revize edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, İstanbul'daki Elektronik Denetleme Sistemleri'nin (EDS) yeni eklemelerle birlikte revize edilerek faaliyete geçirildiği duyuruldu.

15 Şubat 2018 Perşembe 07:16
Emniyet'ten yeni EDS uyarısı: Revize edildi

EDS'lerde; kırmızı ışık, ortalama hız, park, emniyet şeridi, tramvay yolu, ters yön, yaya yolu, ofset taralı alan, dönüş yasağı ve Mobil İhlal Tespit Sistemi olmak üzere, toplam 455 adet ihlal tespit sistemi bulunuyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla İstanbul genelinde bulunan Elektronik Denetleme Sistemleri yeni yayımlanan usul ve esaslara göre yeni eklemeler de yapılarak revize edildi.

455 ADET İHLAL TESPİT SİSTEMİ VAR

Bu kapsamda EDS'lerde; kırmızı ışık, ortalama hız, park, emniyet şeridi, tramvay yolu, ters yön, yaya yolu, ofset taralı alan, dönüş yasağı ve Mobil İhlal Tespit Sistemi olmak üzere, toplam 455 adet ihlal tespit sistemi bulunuyor. Öte yandan, trafik denetimlerinde aktif olarak kullanılmaya başlanılan sistemler ile ihlal yaptığı tespit edilen araç plakalarına Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenmeye başlandı.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 07:16
  1. emniyet
  2. EDS
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