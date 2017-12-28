Emniyet'ten bireysel silahlanma açıklaması: Giderek azalmaya başladı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında özellikle 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra bireysel silahlanmanın hızla arttığına yönelik çıkan haberlerle ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu vurgulandı.

Bulundurma, taşıma ve yivli av tüfeği ruhsatındaki artışların yıllık olarak 2014 yılında 78 bin 332, 2015 yılında 100 bin 836, 2016 yılında 84 bin 268, 2017 yılı Aralık ayı itibariyle 73 bin 38 olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Ülke genelinde bu kapsamda bugüne kadar verilmiş toplam ruhsat sayısı 706 bin 877’dir. Bu sayı kamu görevlileri, emekli kamu görevlileri, meslek mensupları ve can güvenliğinden dolayı kişilere verilen taşıma ve bulundurma ruhsatlarını içermektedir. 2017 yılında güvenlik korucularına da silah ruhsatı verilmeye başlanmıştır" denildi.

Son 11 yılda ruhsatlı silahların sayılarında azalma meydana geldiğinin görüldüğü kaydedilen açıklamada, "2006 yılında 85 bin 789 silah ruhsatı düzenlenmişken, 2017 yılında bu sayı 73 bin 38 olmuştur. Yivsiz av tüfeklerine verilen ruhsat sayısı ise 2014 yılında 126 bin 258, 2015 yılında 149 bin 534, 2016 yılında 145 bin 276 ve 2017 yılında ise 127 bin 702 artarak 1 milyon 641 bin 106 olmuştur. Yukarıdaki rakamlar incelendiğinde bireysel silahlanmanın yıllara göre azaldığı görülmektedir" ifadelerine yer verildi.