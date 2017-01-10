Emniyet'ten lise mezunu personel alımı

9 Ocak 2017 Pazartesi itibari ile başlayan Emniyet Geneli Müdürlüğü Lise Mezunu Personel alımları şartları belli oldu.
Bu sene EGM için 23 adet aşçı alımı gerçekleştirilecektir. Alımlarda seçilen personeller; Adıyaman, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Rize, Şırnak ve Tunceli illerinde istihdam edilecektir.
Başvuruda bulunacak olan adaylarda aranan şartlar şu şekilde belirlendi;.
a.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b. Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK -1'de belirtilen öğrenim şartı ve diğer nitelikleri taşımak (Aşçılık, Mutfak, Yiyecek İçecek gibi Ortaöğretim'in ilgili bölümlerinden mezun olmak)
2 c.Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak,(Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
d.Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak,(Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
e.Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uy gulamalı sınavda başarılı olmak
Belirtilen şarları taşıyan adayların başvuru sırasında yanlarında;
Kimlik Belgesi
2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
İstenilen eğitim türüne ait diploma belgesi aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti.
KPSS Sonuç belgesinin aslı. (KPSS'nin ilgili puan türünde en az 70 almak gerekiyor)
Başvurular 13 Ocak 2017 günü sona erecektir. Başvurmak isteyenlerin yukarda belirtilen belgeler ile birlikte bulunduğunuz ilin emniyet genel müdürlüğü'ne bizzat başvuru yapması gerekiyor.