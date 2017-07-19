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Emniyet’ten flaş açıklama! 185 müdür…

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Yüksek Değerlendirme  Kurulu (YDK) ve Merkez Değerlendirme Kurulu (MDK) kararlarıyla 185 emniyet müdürü  ile 53 emniyet amiri emekliliğe sevk edildi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 08:01
Emniyet’ten flaş açıklama! 185 müdür…

EGM'den yapılan açıklamaya göre, her iki kurul tarafından terfileri  uygun görülen ve emekliye sevk edilmesi kararlaştırılan emniyet personeli belli  oldu.

YDK tarafından yapılan değerlendirme sonucu 96 birinci sınıf, 50  ikinci sınıf, 34 üçüncü sınıf, 5 dördüncü sınıf emniyet müdürü ile 53 emniyet  amirinin emekliliğe sevk edilmesine ilişkin karar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu  tarafından onaylandı.

Aynı karar kapsamında, 94 ikinci sınıf emniyet müdürü birinci sınıf  rütbesine, 168 üçüncü sınıf emniyet müdürü ikinci sınıf rütbesine, 191 dördüncü  sınıf emniyet müdürü üçüncü sınıf rütbesine, 290 emniyet amiri de dördüncü sınıf  emniyet müdürü rütbesine terfi etti.

MDK kararına göre de 173 başkomiser emniyet amirliği rütbesine, 80  komiser başkomiserlik rütbesine ve 224 komiser yardımcısı komiserlik rütbesine  terfi ettirildi.

  Açıklamada personelin, terfilere ilişkin bilgileri PolNet sayfasından  kullanıcı adı ve şifrelerini girerek öğrenebilecekleri belirtildi.

  
 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 08:01
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü
  2. MDK
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