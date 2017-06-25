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Emniyet'ten duygulandıran klip

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı'nı yayımladığı kliple kutladı

25 Haziran 2017 Pazar 11:39

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yayımlanan klip, kız öğrencinin, kahramanı olarak polisi anlatmasıyla başlıyor. Ayten Alpman'ın seslendirdiği "Memleketim" şarkısı eşliğinde ilerleyen klipte, değişik birimlerde görevli polislerin görüntüleri yer alıyor.

Klip, sosyal medya hesaplarından "Desteğini ve sevgisini her zaman yanımızda hissettiğimiz aziz milletimizin, Ramazan Bayramı kutlu olsun. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperiz" ifadeleriyle paylaşıldı.

 

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 11:39
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü
  2. Ramazan Bayramı
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