Emniyetten dolandırıcılığa karşı broşürle uyarı

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde şok sayıda dolandırıcılık şikayeti aldı. Emniyet, bu kapsamda önlem içinde uyarıcı broşürler dağıtmaya başladı. Polis ekipleri, tek tek vatandaşlara broşürleri dağıtarak uyardı. Öte yandan emniyet, bu konuda bir açıklama yaparak, "Foça ilçesinde iletişim yoluyla dolandırıcılık olayları ile ilgili olarak son zamanlarda ’Adınız veya banka hesabınız FETÖ/PDY terör örgütüne karıştı’ diyerek özellikle 60 yaş üstü vatandaşların duyguları sömürülerek ve korkutularak dolandırıldıkları görülmektedir. Bu veya buna benzer durumlarda 155 Polis İmdat Hattını arayın" şeklinde ifadelerine yer verdi.