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Emniyetten bir ilk! 43 ilde aynı anda başladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, oto pazarlarındaki çalıntı ve aranan araçların bulunmasına  yönelik 43 ilde, 66 noktada eş zamanlı operasyon başlattı.

20 Ağustos 2017 Pazar 16:06
Emniyetten bir ilk! 43 ilde aynı anda başladı

Emniyet Genel  Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 43 ilde 66 noktada eş zamanlı  olarak, çalıntı ve aranan araçların bulunmasına yönelik operasyon başlatıldı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye genelinde 43 ilde 66 noktada eş zamanlı olarak, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı  koordinesinde, çalıntı ve aranan araçların yakalanması için planlı operasyon  başlatıldı.

Denetimler kapsamında oto pazarlarında uygulama başlatan ekipler, bir  tarafdan araçların plaka bilgilerini sorgularken, diğer taraftan ruhsat ile  araçların şasi ve motor bilgilerinin aynı olup olmadığını sorguluyor.

Sabah saat 09.00 itibari ile başlayan ve 19.00'a  kadar sürecek olan  denetimlerin, Türkiye genelinde ilk kez oto pazarlarına bu kadar kapsamlı  gerçekleştirildiği öğrenildi. Operasyona çok sayıda personel katılıyor.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 16:06
  1. Polis
  2. oto pazarı
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