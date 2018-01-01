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'Emniyette 'Masonlar' çok güçlü'

İngiltere Polis Federasyonu Başkanı Steve White, bir kez daha seçilmesi halinde şahsi kefaletini vereceği ortaya çıktı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 12:56
'Emniyette 'Masonlar' çok güçlü'

Üç yıl boyunca Federasyon başkanlığı görevini yürüten White, İngiliz Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, masonların ülkenin emniyet teşkilatında hâlâ etkili olduklarını düşündüğünü belirtti.

White, Masonların, kadınların ve etnik azınlıkların teşkilat içindeki gelişimini engellediğini de öne sürdü.

Masonluk, dünyanın en gizli örgütlenmelerinden. Bu örgütlenmeyi eleştirenler, mason localarının gizli faaliyet yürüttüğünü ve üyelerinin çıkarlarını, kamunun çıkarlarının önüne koyacak şekilde hareket ettiğini belirtiyor.

Masonlarsa bu eleştiriyi kabul etmiyor ve kamusal hizmetlerle ilgili belli ilkelere sahip olduklarını ve yüksek ahlaki değerlerle hareket ettiklerini söylüyor.

White, polis teşkilatının kimi alanlarında içinde hatırı sayılır oranda masonun bulunduğunu, bunu tuhaf bulduğunu söyledi.

İngiltere Birleşik Büyük Locası’nın sözcüsü Mike Baker ise polislerin localarına üye olmamaları için bir neden bulunmadığını açıkladı.

White, 120 bin emniyet çalışanını temsil eden Federasyon’dan, ülkedeki polis teşkilatının reformu konusundaki görüş ayrılıkları üzerinden oluşan bölünmeler sonucunda Ağustos ayında istifa etmişti.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 12:56
  1. White
  2. İngiliz Guardian
  3. Mike Baker
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