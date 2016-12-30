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Emniyet'te kurulan özel ekip FETÖ'nün hayalet hücrelerini araştırıyor

FETÖ soruşturmasında itirafçı olan sanıklar devletin kritik noktalarında "Örgüt kurumlarıyla hiçbir bağlantısı olmayan ve ByLock kullanmayan" hayalet hücreler bulunduğunu anlattı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla kurulan özel ekibin yürüttüğü operasyonlarda ilk etapta 23 kişi gözaltına alındı.

Emniyet'te kurulan özel ekip FETÖ'nün hayalet hücrelerini araştırıyor
Eklenme: 30 Aralık 2016, 10:50
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İstanbul'da devletin en hassas kurumlarına sızmış “kripto” FETÖ üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çok gizli bir operasyon başlatıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, FETÖ/PDY ile etkin mücadele için özel bir ekip oluşturdu. Yürütülen soruşturmalarda, isimleri FETÖ üyelerinin kullandığı "ByLock", Bank Asya para yatırma gibi hiçbir eyleme karışmayan hayalet gibi devlet kurumlarına sızmış kripto FETÖ üyeleri tek tek tespit edilerek deşifre edilmeye başlandı.

'Abi'ler itiraf etti

Akşam'ın haberine göre; operasyonu yürüten Kaçakçılık ile Mücadele Şube ekipleri emniyet içerisindeki FETÖ bağlantılı abi ve ablalardan itirafçı olanların verdiği bilgilerle 'hayalet hücreleri' ortaya çıkardı. Soruşturmada emniyet ve bürokrasi kademesinde gizli FETÖ'cüler tespit edilmeye başlandı.

Komiserler yakalandı

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlarda kadın polis memurları T. K., S. A. ve S.D., erkek polis memuru ve komiserler S.Y., S.A., G.K., H.T.'nin de aralarında bulunduğu 14 kripto polis yakalandı. w

Kritik görevlere sızmışlar

Bu kripto kişilerin suikast ve sabotaj gibi eylem yapma potansiyelinde oldukları belirtildi. Emniyette kurulan birimin gece gündüz çalışıp kendilerini gizleyen hayalet FETÖ'cüleri tek tek tespit edecekleri öğrenildi.



 
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Betül Karaçalı

Fetocuların kökü kazınacak inşallah

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