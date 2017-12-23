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Emniyete işi düşenleri seçiyordu! Karısını bile kandırıp… Akıl almaz olay!

Mersin'de kendisini MİT mensubu olarak tanıtarak, özellikle emniyete işi düşen şahısları "seni bu işten kurtarırım" diye dolandıran şahıs suçüstü yakalandı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 11:35
Emniyete işi düşenleri seçiyordu! Karısını bile kandırıp… Akıl almaz olay!

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir bir şahsın kendisini MİT mensubu olarak tanıtıp, vatandaşlardan para aldığını öğrendi. Ekipler, A.O. isimli şahsın kendisini MİT mensubuyum diye tanıtıp, özellikle emniyete işi düşen şahısları "seni bu işten kurtarırım" diye dolandırdığını tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, A.O.'yu suçüstü yakalamak için izlemeye aldı. Son olarak bir avukattan para isteyen A.O, avukatla Zeytinli Bahçe Mahallesi'ndeki Mersin Adalet Sarayı karşısında bulunan bir çaycıda bir araya geldi. Bu sırada izlendiğinin ve görüntülendiğinin farkında olmayan A.O., avukattan istediği parayı aldı. Bunun üzerine harekete geçen çevrede bulunan sivil polisler, şahsı suçüstü yakaladı. Şahsın karısına ve çevresindeki herkese de "MİT mensubuyum" dediği öğrenildi.

Öte yandan güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye görüntülenen olayda, şahsın rahat tavırları pes dedirtti. Görüntülere göre çaycıda kadın avukatla bulaşan ve bir süre sohbet ettikten sonra parayı alan şahıs, çevredeki polis ekipleri tarafından yere yatılarak, kelepçe vurulup gözaltına alınıyor.

Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 11:35
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • KartalKartal4 sa önce
    Halkın parası ile şimdi o adamı içerde besleyecekler.Peki soruyorum simdi. O adam önceden halktan besleniyordu ve bir caba içinde idi . Şimdide halktan beslenecek bu nasıl ceza?
  • KariniKarini10 sa önce
    E karisini kandrmak ne alaka.....
  • Osman HocaOsman Hoca12 sa önce
    Haber başlıklarını adam gibi yazın, üfürükten haberleri tutturmak istiyormuş izlenimi veriyorsunuz.
  • BilirkişiBilirkişi12 sa önce
    Vay be...yurdum insanı... her türlü şeytanlığa aklı çalışır. Dürüstlüğe bu kadar yatırsaydık, bugün Kudüs için ağlamamız gerekmezdi
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