Emniyete 6 lüks araç hediye etti

Oyak Renault, Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne 6 adet lüks otomobil hediye etti.

Emniyete 6 lüks araç hediye etti
Eklenme: 04 Ocak 2017, 21:44
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Oyak Renault, Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne araç hediye etti. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı hizmet binasında düzenlenen törene Bursa Emniyet Müdürü Selami Yıldız, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Genel Müdürü Tunç Başdeğmez ile firma yetkilileri katıldı.



Törenin ardından araçlar Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi. Protokol, araçların başında hatıra fotoğrafı da çektirdi.

 
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