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Yılbaşı rezaleti nedeniyle 37 bin polis görev yapmak zorunda kalacak

İstanbul'da yılbaşı akşamında 37 bin polisin görev yapacağı bildirildi.

28 Aralık 2017 Perşembe 07:56
Yılbaşı rezaleti nedeniyle 37 bin polis görev yapmak zorunda kalacak

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, yeni yıl kutlamaları kapsamında alınan güvenlik tedbirleri, 21 Aralık'tan itibaren kademeli olarak kent genelinde uygulanmaya başlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, yılbaşı etkinliklerinin yapılacağı eğlence mekanları, meydanlar, tarihi ve turistik alanlar ile azınlıkların ibadethaneleri, toplanma alanları, ayin ve etkinlik yerleri, kilise ve sinagogların yanı sıra vatandaşların yoğun şekilde kullandıkları alışveriş merkezleri, havalimanları, metro, Marmaray, metrobüs durakları, otogarlar ve tren garlarında gerekli emniyet ve trafik tedbirleri alındı.

Bu kapsamda, kentte, 30 Aralık Cumartesi günü 15 bin personelin görevlendirildiği, 31 Aralık Pazar günü ise 37 bin polisin 117 zırhlı araçla görev yapacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 07:56
  1. emniyet
  2. yılbaşı
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