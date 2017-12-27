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Emniyet teyakkuzda! 37 bin polis...

İstanbul'da yılbaşı gecesi, 37 bin polisin görev yapacağı bildirildi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 23:02
Emniyet teyakkuzda! 37 bin polis...

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, yeni yıl kutlamaları kapsamında alınan güvenlik tedbirleri, 21 Aralık'tan itibaren kademeli olarak kent genelinde uygulanmaya başlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, yılbaşı etkinliklerinin yapılacağı eğlence mekanları, meydanlar, tarihi ve turistik alanlar ile azınlıkların ibadethaneleri, toplanma alanları, ayin ve etkinlik yerleri, kilise ve sinagogların yanı sıra vatandaşların yoğun şekilde kullandıkları alışveriş merkezleri, havalimanları, metro, Marmaray, metrobüs durakları, otogarlar ve tren garlarında gerekli emniyet ve trafik tedbirleri alındı

Bu kapsamda, kentte, 30 Aralık Cumartesi günü 15 bin personelin görevlendirildiği, 31 Aralık Pazar günü ise 37 bin polisin 117 zırhlı araçla görev yapacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 23:02
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Alparslan1071Alparslan107147 dk önce
    Genç nesillerimizin , batılı batılların sinsi tuzaklarından,Hakkın hakikatiyle kurtulacağı günler için yılbaşı vs gibi ilkelliklerden uzak tutulması Vatan borcudur.....
  • Ömer TürkogluÖmer Türkoglu1 sa önce
    Ö.Türkoğlu.ALLAH güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun kolaylık versin.Yüce Şehidlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.
  • MuratMurat1 sa önce
    Maalesf musluman ulkede noel gibi bizimle alakasi olmayan bir gecede ALLAHCC nun ayet ve hadislerle sabit olan icki kumar uyusturucu fuhus gibi daha bir cok gunahin islenmemesi icin 37 bin polisimizi bu bos islerle mesgul edecegiz yazik
  • IkraIkra1 sa önce
    Yilbasi gibi bir sacmalik haber yapilmasa,benim vatandasim tarafindan kutlanmasa hic bir önleme gerek yok..hristiyanlar mevlid kandilini kutluyor mu? Yada onlar kutlasa bize ne oluyor?biz onlardan degiliz onlar da biz onlara benzemedikce bizden razi olmazlar..benim dinim bana,onlarin dini onadir..kim onlara benzerse onlardandir..
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