Emniyet Şube Müdürü Bilen trafik kazası geçirdi
Milas Emniyet Müdürlüğünde yürüttüğü Emniyet Müdürü Yardımcısı görevinin ardından, Muğla Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne atanan Cüneyt Bilen trafik kazası geçirdi.22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:28
Milas Emniyet Müdürlüğünde yürüttüğü Emniyet Müdürü Yardımcısı görevinin ardından, Muğla Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne atanan Cüneyt Bilen ve araç içerisinde bulunan şoförü Muğla’nın Fethiye ilçesinde trafik kazası geçirdi.
Fethiye’de geçirdiği trafik kazasının ardından Bilen, hastaneye sevk edildi. Bilen’in tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.