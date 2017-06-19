Emniyet Ramazan Bayramı için ek tedbirler aldı

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Ramazan Bayramı süresince ülke genelinde güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla belirlenen tedbirler 81 ilin emniyet müdürlüklerine iletildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 24-27 Haziran'da kutlanacak Ramazan Bayramı boyunca alınacak asayiş tedbirlerinin belirlenerek 81 ilin emniyet müdürlüklerine gönderildiği belirtildi.

81 ilin emniyet müdürlüklerine gönderilen genelgede, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, piknik alanları, plajlar, çarşılar gibi bayram tatili süresince halkın yoğun olarak bulunacağı bölgelerde, kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla yaya ve motorize ekip uygulamalarının artırılması ve şehirlerarası otobüs terminali, gar, hava ve deniz limanları ile şehir içi toplu taşıma araçları ve duraklarında oluşabilecek yoğunluklar dikkate alınarak kontrollerin artırılması talep edildi.

Genelgede, aranan kişilerin yakalanması ve vatandaşların huzurunu bozacak davranışların men edilmesi için umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin kontrolünün yanı sıra vatandaşların bayram nedeniyle ziyaret ve tatil amacıyla ikametlerinden uzun süre ayrı kalacakları ve birçok işyerinin de kapalı olacağı dikkate alınarak evden ve işyerinden hırsızlık olaylarının önlenmesi için ek tedbirlerin alınması istenildi.

Bayram öncesi ve süresince mezarlık ziyaretlerinin artacağı değerlendirilerek gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği belirtilen genelgede, vatandaşların ihbar, istek ve şikayetlerinin değerlendirilmesinde ve takibinde gerekli hassasiyetin gösterilmesi, çocuk kayıpları ile ilgili müracaatlarda gerekli işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesi, bayram süresince güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde toplumun desteğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması, polis-halk ilişkilerine azami özen gösterilmesi talimatı verildi.