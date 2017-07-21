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Emniyet önünde döner bıçaklı kovalamaca

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi olunan şahıs ve şikayetçi aile arasında gerginlik yaşandı. Taciz edildiği iddia edilen kızın babası, gözaltına alınan şahsın oğlunu döner bıçağıyla kovaladı.

21 Temmuz 2017 Cuma 21:42
Emniyet önünde döner bıçaklı kovalamaca

Edinilen bilgilere göre, İskenderun’da yaşayan G.Ç. (16), mahallelerinde bulunan 70 yaşlarındaki V.D.’nin kendisini taciz ettiğini ailesine söylemesi üzerine, ailesi İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şahıstan şikayetçi oldu. Şikayetçi olunan V.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak getirildiği emniyet müdürlüğünde taraflar karşı karşıya gelince kısa süreli arbede yaşandı.

Kız çocuğu G.Ç.’nin ismi öğrenilemeyen babası, V.D.’nin oğlunu emniyetin önünde görünce belindeki döner bıçağını çıkararak kovaladı. Tarafları dağıtmak için emniyet güçleri havaya ateş açarken, yaşanan bu anların bir kısmı da çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 21:42
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. İskender
  3. Hatay
  4. İskenderun
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