Emniyet önünde döner bıçaklı kovalamaca

Edinilen bilgilere göre, İskenderun’da yaşayan G.Ç. (16), mahallelerinde bulunan 70 yaşlarındaki V.D.’nin kendisini taciz ettiğini ailesine söylemesi üzerine, ailesi İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şahıstan şikayetçi oldu. Şikayetçi olunan V.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak getirildiği emniyet müdürlüğünde taraflar karşı karşıya gelince kısa süreli arbede yaşandı.

Kız çocuğu G.Ç.’nin ismi öğrenilemeyen babası, V.D.’nin oğlunu emniyetin önünde görünce belindeki döner bıçağını çıkararak kovaladı. Tarafları dağıtmak için emniyet güçleri havaya ateş açarken, yaşanan bu anların bir kısmı da çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.