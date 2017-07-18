Emniyet Müdürü Aydın, İHA’ya başarılar diledi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, daha önce kendisini ziyaret eden İhlas Haber Ajansı Trakya Bölge Müdürü Mefail Akçatepe’ye iadeyi ziyarette bulundu. İHA Trakya Bölge Müdürü Mefail Akçatepe, ziyaretten memnuniyetini dile getirerek, İhlas Haber Ajansı’nın çalışmaları hakkında bilgi verdi. FETÖ silahlı terör örgütünün 15 Temmuz hain darbe girişimi sabahında Boğaziçi Köprüsünde darbeci askerlerin teslim olmasını İHA’nın canlı yayınla dünyaya duyurmasının darbeci hainlerin ümidini kestiğini anlatan Akçatepe, bu görüntünün darbede kırılma etkisi yaptığını anlattı. TGRT Haber, Türkiye Gazetesi ve İhlas Haber Ajansı başta olmak üzere İhlas Medya Grubunun, darbenin başından itibaren yaptığı yayınlarla devletine ve hükümete destek verdiğini hatırlattı.

Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ise, Emniyet Teşkilatı’nın çalışmaları hakkında bilgi vererek, FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik başarılı büyük operasyonlar yaptıklarını, hain örgüte karşı mücadelelerinin devam edeceğini söyledi. Aydın ayrıca, İhlas Haber Ajansı’nın takip ettiğini belirterek, İHA ekibine çalışmalarında başarılar diledi.