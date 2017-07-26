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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne silahlı saldırı!

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde PKK'lı teröristlerce ilçe emniyet müdürlüğü binasına uzun namlulu silahla saldırı yapıldı

26 Temmuz 2017 Çarşamba 00:40
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne silahlı saldırı!

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde PKK'lı teröristlerce ilçe emniyet müdürlüğü binasına saldırı yapıldı.

Alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristlerce İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına uzun namlulu silahla ateş açıldı, ardından el bombası atıldı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık verdiği saldırının ardından teröristler kaçtı.

Teröristlerin attığı el bombasının patlamadığı saldırıda can kaybı ve yaralanan olmadı.

Bomba imha ekipleri, söz konusu patlamayan el bombasını olay yerinde imha etti.

Kaçan teröristlerin yakalanmasına çalışılıyor.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 00:40
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