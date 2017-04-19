Emniyet Müdürlüğü harekete geçti!

Kerkük'ten İslam devletine

Rabbiyatcı Dr. Mehmet Arslan, Akit TV’de yayınlanan programda Kerkük’te yaşanan bayrak çekme ve iktidarlık krizine değindi. Kerkük’ü ümmet bidayesi ve İslam devletinin çekirdeği yapmanın mümkün olduğunu söyleyen Arslan, bu durumun terör oluşumuna da çare olabileceğini ifade etti.كَركُكتَن اِسلَام دَولَةِنَ