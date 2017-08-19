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Emniyet harekete geçti! 81 ilde dağıtılıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde "sahte para, hırsızlık ve dolandırıcılık" konularında 81 ilde broşür dağıtarak, vatandaşları uyardı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 11:54
Emniyet harekete geçti! 81 ilde dağıtılıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde "sahte para, hırsızlık ve dolandırıcılık" konularında 81 ilde broşür dağıtarak, vatandaşları uyardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı tarafından, halkı bilgilendirmek amacıyla Kurban Bayramı öncesinde "sahte para, hırsızlık ve dolandırıcılık" konularında broşürler yayınlandı.

Yayınlanan broşürleri ülke genelindeki tüm hayvan pazarlarında dağıtan polis ekipleri, hayvan satıcılarına sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini anlatarak bilgilendirmede bulundu.

Broşürlerde şu bilgilere yer verildi:

"Bayram öncesinde meydana gelebilecek sahte para olaylarına karşı vatandaşlarımızın yapmış oldukları para alışverişlerinde şüpheli durumlarla karşılaştıklarında öncelikle paraların birden çok güvenlik özelliklerini ve gerçek olan parayla karşılıklı kontrol etmeleri, sahte parayı veren şahsın eşkal, kimlik ve araç bilgilerinin tespit edilmesi halinde en kısa sürede 155 Polis İmdat veya 156 Jandarma hattını arayarak güvenlik güçlerine bilgi vererek yakalanmaları sağlanmalıdır."

"Çocuklarınız bayram şekeri toplamaya tanımadıkları evlere gitmesin"

Asayiş Dairesi Başkanlığınca Kurban Bayramı öncesinde hazırlanan diğer broşürde ise vatandaşların, bayram tatili süresince alışveriş merkezleri, pazar yerleri ve park gibi kalabalık yerlerde yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları istendi. Broşürde, bayram şekeri toplayacak çocukların aileleri de uyarıldı.

Broşürde, çarşı ve pazarda yankesicilik ve dolandırıcılık konularına karşı dikkat edilecek hususlara şu şekilde yer verildi:

"Yürürken çantanızı vücudunuza yakın tutun. Yanınızda yüklü miktarda para taşımayın. Alışveriş yaptığınız sırada yanınızdaki değerli eşyaları sık sık kontrol ederek alışverişlerinizi banka kartlarından yapmaya çalışın. Çocuklarınızı 'bayram şekeri toplama' ya da 'bayram ziyareti' amacıyla tanımadıkları evlere gitmemeleri konusunda uyarın. Özellikle dini günlerde vatandaşlarımızın duygularını istismar eden dilencilere inanmayın. Şüphelendiğiniz her durumda mutlaka 115 Polis imdat hattını arayın."

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 11:54
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