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Emniyet geçit vermedi!

İstanbul Kadıköy'de Afrin Operasyonu'nu protesto etmek için toplanmak isteyen gruplara polis izin vermedi. Polis bir kişiyi gözaltına aldı.

21 Ocak 2018 Pazar 18:11
Emniyet geçit vermedi!

Polis, Kadıköy Altıyol ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak toplanmalara izin vermedi. Slogan atan bir kadın ise polis tarafından gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan HDP'nin eylem çağrısı üzerine 'meydanlara çıkma yanlışına düşenler bedelini çok ağır öder' ifadesini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 18:11
  1. Kadıköy İskele Camisi
  2. Kadıköy
  3. asya yakası
  4. İstanbul Asya Yakası
  5. istanbul
  • turkturk41 dk önce
    BUNLAR HDP LI DEGIL CHP LIII
  • abdoabdo43 dk önce
    YAHU BUNLAR ÇOK ŞIMARDI. İBRETLİK CEZALARI VERİN BAKALIM BİR DAHA TEVESSÜL EDERLERMİ. BU DURUM İRANDA OLSA İÇERDE YARGISIZ İNFAZ EDERLER. BİZDEKİ DEMOKRASİ BATIYOR BUNLARA.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 53 dk önce
    Emniyet Çok Doğru Yapmış. Asla Taviz Verilmemelidir. Hiç Şüphesiz.
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