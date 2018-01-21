Emniyet geçit vermedi!

Polis, Kadıköy Altıyol ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak toplanmalara izin vermedi. Slogan atan bir kadın ise polis tarafından gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan HDP'nin eylem çağrısı üzerine 'meydanlara çıkma yanlışına düşenler bedelini çok ağır öder' ifadesini kullanmıştı.