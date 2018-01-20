Emmanuel Macron’dan Almanya'ya “Avrupa tutkusu” çağrısı

FRANSA Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee’de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ortak basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya’da uzun süredir devam eden koalisyon görüşmeleri için SPD’ye seslenerek “Avrupa tutkusu” göstermelerini istedi.

Başbakan Merkel SPD’nin pazar günü Bonn‘da yapılacak parti kongresinden koalisyon görüşmelerine “yeşil ışık yakılmasını” ümit ettiğini söylerken Sosyal Demokratlar ile aralarında “büyük bir ortak zemin” gördüğünü de belirtti.

ALMANYA’YA İHTİYACIM VAR

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da, SPD lideri Martin Schulz’un şimdiye kadar “Büyük bir Avrupa tutkusu” sergilediğini belirtti ve şimdi SPD’den de parti olarak bu tutkuyu görmek istediklerini söyledi.

Macron Avrupa’ya ilişkin ortaya attığı önerileri Alman hükümeti olmaksızın gerçekleştiremeyeceğini de yineleyerek, AB reformları için Almanya’ya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

SPD’nin olağanüstü kongresi öncesi Paris’teki bu buluşma, Macron’un Merkel’e verdiği desteğe ilişkin önemli bir işaret olarak algılanıyor.

AŞILAMAYACAK GÖRÜŞ AYRILIĞI YOK

Macron Euro Bölgesi için özel bir bütçe ve ortak para birimine dahil ülkeler için özel bir maliye bakanı talep ediyor. Ancak Hristiyan Birlik partileri ile SPD’nin ön görüşme mutabakat metninde bu konuya değinilmiyor. Olası büyük koalisyon ortakları bunun yerine kriz durumlarında devreye girecek bir Avrupa Para Fonu önerisini benimsiyorlar.

Ancak Merkel ile Macron, aralarında aşılması mümkün olmayan görüş ayrılıkları bulunmadığını bu buluşma vesilesiyle vurguladı. Merkel, SPD ile mutabakat metninin “Fransa ile görüş alış verişine platform sağlamak üzere bilinçli olarak böyle hazırlandığını” açıkladı.