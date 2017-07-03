Emmanuel Emenike'nin transferi bugün açıklanacak
Fenerbahçe’nin kadro dışı bıraktığı Emenike komşunun yolunu tuttu. Sarı-lacivertli kulüple anlaşmaya varan Yunanistan ekibi 30 yaşındaki futbolcuyu da ikna etti. Transfer bugün resmileşecek.03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:09
Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Emenike, Olympiakos'a transfer oldu.
Yunan ekibinin Emenike için 2 milyon Euro ödeyeceği iddia ediliyor. Emenike ile yolların kesin olarak ayrıldığıyla ilgili bugün içerisinde resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.
- Sarı lacivertliler Emenike'yi, 2013-2014 sezonu başında Spartak Moskova'dan 13 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.
Emenike geçtiğimiz sezon çıktığı 27 resmi maçta 5 gol atmış, 8 de asist yapmıştı.
Carlos Kameni geliyor
Fenerbahçe'nin Kamerunlu kaleci Carlos Kameni'nin transferini de kısa sürede açıklayacağı öğrenildi. Oyuncuyla her konuda anlaşan sarı lacivertlilerin Kameni'nin kulübü Malaga'yı da ikna ettiği belirtildi.
- 33 yaşındaki Kameni, bu sezon forma giydiği 35 maçta kalesinde 48 gol gördü ve 8 kez kalesini gole kapadı.