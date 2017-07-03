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Emmanuel Emenike'nin transferi bugün açıklanacak

Fenerbahçe’nin kadro dışı bıraktığı Emenike komşunun yolunu tuttu. Sarı-lacivertli kulüple anlaşmaya varan Yunanistan ekibi 30 yaşındaki futbolcuyu da ikna etti. Transfer bugün resmileşecek.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:09
Emmanuel Emenike'nin transferi bugün açıklanacak

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Emenike, Olympiakos'a transfer oldu.

Yunan ekibinin Emenike için 2 milyon Euro ödeyeceği iddia ediliyor. Emenike ile yolların kesin olarak ayrıldığıyla ilgili bugün içerisinde resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

  • Sarı lacivertliler Emenike'yi, 2013-2014 sezonu başında Spartak Moskova'dan 13 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

Emenike geçtiğimiz sezon çıktığı 27 resmi maçta 5 gol atmış, 8 de asist yapmıştı.

Carlos Kameni geliyor

Fenerbahçe'nin Kamerunlu kaleci Carlos Kameni'nin transferini de kısa sürede açıklayacağı öğrenildi. Oyuncuyla her konuda anlaşan sarı lacivertlilerin Kameni'nin kulübü Malaga'yı da ikna ettiği belirtildi.

  • 33 yaşındaki Kameni, bu sezon forma giydiği 35 maçta kalesinde 48 gol gördü ve 8 kez kalesini gole kapadı.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:09
  1. Fenerbahçe
  2. Yunanistan
  3. Malaga
  4. Kamerun
  5. Nijerya
  6. Nijer
  7. Spartak Moskova
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