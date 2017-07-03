Emmanuel Emenike'nin transferi bugün açıklanacak

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Emenike, Olympiakos'a transfer oldu.

Yunan ekibinin Emenike için 2 milyon Euro ödeyeceği iddia ediliyor. Emenike ile yolların kesin olarak ayrıldığıyla ilgili bugün içerisinde resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Sarı lacivertliler Emenike'yi, 2013-2014 sezonu başında Spartak Moskova'dan 13 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

Emenike geçtiğimiz sezon çıktığı 27 resmi maçta 5 gol atmış, 8 de asist yapmıştı.

Carlos Kameni geliyor

Fenerbahçe'nin Kamerunlu kaleci Carlos Kameni'nin transferini de kısa sürede açıklayacağı öğrenildi. Oyuncuyla her konuda anlaşan sarı lacivertlilerin Kameni'nin kulübü Malaga'yı da ikna ettiği belirtildi.