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Emmanuel Emenike'den Galatasaray'a teşekkür

Olympiakos'ta zor günler geçiren ve takımdan ayrılması an meselesi olan Emenike, kendisi gibi zor günler geçiren bir başka meslektaşına destek oldu.

28 Aralık 2017 Perşembe 11:28
Emmanuel Emenike'den Galatasaray'a teşekkür

Fenerbahçe forması giydiği dönemde Galatasaray'da oynayan Emmanuel Eboue'nin durumuyla ilgili açıklamada bulunan Nijeryalı futbolcu, sarı-kırmızılılara teşekkür etti. 
 
Ekonomik olarak çok zorda olduğunu itiraf eden ve psikolojik olarak da yıpranan Eboue'ye, eski kulübü Galatasaray'ın altyapıda antrenörlük yaptıracağı geçtiğimiz günlerde dile getirilmişti. Emenike, sarı-kırmızılı bu kulübün tavrını övdü. 
 
'Arkandayız, güçlü ol'

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Emenike, Nijerya-Fildişi Sahili maçında Eboue ile karşı karşıya oldukları bir enstantane ile birlikte "Bu çalışkan futbolcu arkadaşımızı hatırladığı için Galatasaray'a büyük teşekkürler. Tanrı sizi korusun. Herşeyi kaybettiğini düşünme Eboue. Arkandayız, güçlü ol" mesajını yazdı. 

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 11:28
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