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Emmanuel Emenike imzayı attı!

La Liga ekiplerinden Las Palmas, yeni transferi Emenike'yi basına tanıttı. Emenike, İspanyol ekibinde 10 numarayı giyecek.

02 Şubat 2018 Cuma 17:31
Emmanuel Emenike imzayı attı!

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Nijeryalı golcü sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemediğini söylerken, "Ama şu anda kendimi iyi hissediyorum. La Liga'da beklentiler çok yüksek. Fakat ben kendime güveniyorum ve Las Palmas için en iyisini yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Genelde forvet bölgesinde oynadığını söyleyen Emenike, "Takımın ihtiyaçlarına göre başka bölgelerde de oynayabilirim. Goller gelecektir. Şu anda bir rakam vermek istemiyorum. Atabildiğim kadar atacağım" dedi.

Bu sezon başında Olympiakos'a transfer olan Nijeryalı, beklenen performansı gösterememiş ve sezon sonuna kadar Las Palmas'a kiralanmıştı.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 17:31
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