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Emmanuel Eboue'nin içler acısı hali! İşte yaşadığı ev...

Son dönemlerde zor günler geçiren Arsenal ve Galatasaray'ın eski yıldızı Eboue, Fransa'nın Canal Plus kanalına röportaj verdi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 15:17
Emmanuel Eboue'nin içler acısı hali! İşte yaşadığı ev...

Eboue'nin röportajı evinde verdiği dikkatlerden kaçmadı. Evin oldukça küçük olduğu ve eşyaların toplu bir şekilde durduğu görülüyor.

İşte Eboue'nin çarpıcı röportajından satırbaşları:

BÖYLE ŞEYLERİ FİLMLERDE GÖRÜRDÜM

Arsenal ve Galatasaray'la kazandığım tüm o başarılardan sonra... Kalbim kan ağlıyor. Bunları hak etmedim.

Böyle şeyleri ancak filmlerde görürdüm. Çok zor. Ama başıma geldi. Hiç param yok. Buna inanmazdım. Evlendiğim, çocuk yaptığım kişi yüzünden böyle şeylerin başıma geleceğini düşünemezdim.

Paramın bittiğini, eşimden ayrıldıktan sonra, bankaya uğradığımda anladım. Ortak bir hesabımız vardı ve o bütün parayı çekmişti.

Ben eşime kaptırdığım paraları geri istemiyorum, bağış gibi sayıyorum. Herkese ölmediğimi göstermek istiyorum.



BAĞDAT'DA BİLE OYNARIM

Tek isteğim futbola geri dönmek. Hala yeteneğim var. Sahalara geri dönmek için elimden geleni yapıyorum. Bağdat ya da Pakistan fark etmez. Oralara giderim, çünkü oynamayı seviyorum.



HİÇ ARKADAŞIM YOK ÇOK YALNIZIM

Bavullarımla yaşıyorum çünkü evden atılma olasılığım var Üzerimdeki baskı büyük. Abandone olmuş durumdayım çünkü ben çocuklarıma çok bağlıydım. Onlarla mutluydum, eğlenceliydim. Bugün artık yalnızım.

Futbol nankör. Futbol artık yetenek değil, para üzerine. Bu bir endüstri haline geldi. Arkadaşlarımı oynarken izliyorum.

Onlar için mutlu oluyorum ancak içimden ağlıyorum. Tek başıma... Hiç arkadaşım yok. Oynadığım dönemden de arkadaşım kalmadı."

İntiharın eşiğine gelen ve bunu daha önceki röportajlarında ifade eden Eboue halen futbola geri dönmüş değil.

HENÜZ KİMSE YARDIM ETMEDİ

Mirror gazetesine verdiği röportajın ardından Galatasaray ve Arsenal’in yardım için harekete geçtikleri belirtilmişti ancak bu konuda resmi bir gelişme olmadığı ortaya çıktı.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 15:17
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