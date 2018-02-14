Emmanuel Eboue'nin Galatasaray'da yapacağı iş belli oldu
Galatasaray Kulübü, maddi olarak zor günler geçiren eski oyuncusu Eboue'ye sahip çıktı. Galatasaray'da görev almak için İstanbul'a gelen Eboue, sarı kırmızılıların altyapısında hem antrenörlük hem de Afrikalı futbolcuları izleme ekibinde scoutluk yapacak.14 Şubat 2018 Çarşamba 14:57
Maddi ve manevi olarak zor günler geçiren Emmanuel Eboue, Galatasaray'da görev almak için İstanbul'a geldi.
Galatasaray yardımcı antrenörleri Hasan Şaş ile Ümit Davala, zor günler Eboue'yi yemekte ağırladı.
Eboue sarı kırmızılıların altyapısında hem antrenörlük hem de Afrikalı futbolcuları izleme ekibinde scoutluk yapacak.
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