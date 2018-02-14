Emmanuel Eboue'nin Galatasaray'da yapacağı iş belli oldu

Maddi ve manevi olarak zor günler geçiren Emmanuel Eboue, Galatasaray'da görev almak için İstanbul'a geldi.

Galatasaray yardımcı antrenörleri Hasan Şaş ile Ümit Davala, zor günler Eboue'yi yemekte ağırladı.

Eboue sarı kırmızılıların altyapısında hem antrenörlük hem de Afrikalı futbolcuları izleme ekibinde scoutluk yapacak.